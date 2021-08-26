Женщина и двое мужчин пропали во время сплава по Иркуту

ГУ МВД России по Приангарью сообщило на официальном сайте о пропаже трех человек в Слюдянском районе во время сплава по реке Иркут.

С заявлением о розыске 35-летней Надежды Филатовой обратилась ее мама, которая сообщила оперативникам, что утром 22 августа ее дочь уехала сплавляться по реке Иркут в село Быстрое Слюдянского района по маршруту село Анчук – поселок Пионерский и до настоящего времени домой не вернулась. Совместно с женщиной сплавлялись двое ее знакомых – 38-летний Павел Усов и 27-летний Леонид Усов.

Спустя сутки на телефон службы спасения поступило сообщение, что на реке Иркут перевернулись две лодки и находящийся рядом мужчина просит о помощи. В 20 километрах ниже по течению реки Иркут от села Быстрое обнаружены две связанные лодки, пропавшие не найдены.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться по телефонам 8(39544)51-002, 8(39544)52-300, 8908-775-65-60, 8(3952)21-78-88, либо 02 (с мобильного 102).