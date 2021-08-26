Новости

Олимпийский призер попросил Кобзева построить тир для спортсменов в Иркутске

Артем Черноусов, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе в Токио, обратился к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой построить в областном центре тир для спортсменов, сообщает областная администрация.

«Тренировки проводятся в тире Иркутского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Артем Черноусов сообщил, что там очень плотный график и, следовательно, ограниченное время для подготовки стрелков группы высшего спортивного мастерства. Призер Олимпиады в Токио обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос строительства в Иркутске специального тира, где могли бы совершенствовать свое мастерство воспитанники школ олимпийского резерва», – говорится в сообзении.

Игорь Кобзев поручил минспорту региона совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства области детально проработать этот вопрос.

Заслуженный мастер спорта России Артем Черноусов завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе на XXXII летних Олимпийских играх в Токио в Японии. Он стал вторым в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Глаза в глаза. Диалог с инвесторами состоялся на Байкальском форуме партнеров
От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании