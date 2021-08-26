На Иркутском заводе полимеров в сентябре установят продувочный бункер

ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО «Иркутская нефтяная компания») в сентябре 2021 года установит последнюю единицу крупногабаритного тяжеловесного оборудования (КТО) – бункер сбора продуктов продувки. Вес агрегата составляет около 500 тонн, рассказали SIA.RU в компании.

На Иркутском заводе полимеров на площадке полиэтилена в Усть-Куте состоится одна из наиболее сложных монтажных операций: специалисты поднимут и установят 500-тонный продувочный на высоту 60 метров, в специальный металлический каркас.

Подготовительные работы продолжаются 2 месяца. В настоящее время смонтировано 350 тонн металлоконструкций из 500, необходимых для монтажа бункера. Основание каркаса закреплено на железобетонном фундаменте высотой 17 метров. Для установки бункера специалисты задействуют два крана грузоподъемностью 1600 и 750 тонн.

Работы по установке крупногабаритного тяжеловесного оборудования на Иркутском заводе полимеров начались в июне 2021 года и проходят в соответствии с графиком реализации проекта. Осенью прошлого года 45 единиц КТО весом 4,5 тонны доставили в Усть-Кут из порта Южной Кореи.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Это первый в Восточной̆ Сибири завод полимеров из этана, обеспеченный собственным сырьем. Производственная мощность – 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.