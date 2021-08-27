АТБ проведет вебинар в Telegram "Как банки оценивают заемщика"

Хотите знать, как увеличить свои шансы на получение кредита? Тогда не пропустите наш новый вебинар о том, как банки оценивают заемщика.

2 сентября в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате аудиочата на тему «Банк и клиент: совпадает ли оценка банка с самооценкой заёмщика?»

Эксперты в области розничных рисков расскажут, какие требования предъявляют банки заемщикам, и как этим требованиям соответствовать.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от наших экспертов? Присылайте их на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для аудиочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.