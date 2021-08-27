Как защититься от патентных троллей: Альфа-Банк запустил сервис оценки рисков для бренда

Альфа-Банк первым из российских банков запустил сервис для защиты бренда. С его помощью клиенты смогут выявить риски кражи своего бренда и других нарушений интеллектуальной собственности. Проверить бренд можно по ОГРН в Интернет-банке.

Бренд — важная составляющая любого бизнеса. Он привлекает и удерживает клиентов, снижает расходы на рекламу. Однако конкуренты могут воспользоваться успешным брендом, чтобы продавать свои продукты и услуги, зачастую более низкого качества. Это не только убытки, но и репутационный ущерб, который сводит на нет многолетние усилия основателей.

Кроме того, незащищенные товарные знаки могут быть захвачены «патентными троллями». Они намеренно регистрируют на себя патенты, чтобы взыскивать компенсации у добросовестных компаний.

Возможна и обратная ситуация. Компания может не знать, что она использует чужой бренд. И обнаружить это, например, при выходе на маркетплейс, где в спорных ситуациях требуются документы на товарный знак. Штраф за использование чужого бренда достигает 5 млн рублей — для малого бизнеса это большие деньги.

«Сервис Альфа-Банка помогает защитить бизнес от штрафов, кражи интеллектуальных прав на бренд и паразитирования других компаний. Первый шаг — это полноценная оценка рисков. Клиентам Альфа-Банка не нужно платить за это специализированным компаниям. Теперь такой сервис доступен бесплатно в нашем Интернет-банке», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Сервис реализован совместно с патентно-адвокатским бюро «Гардиум». Клиенты Альфа-Банка также могут зарегистрировать бренд на сайте «Гардиум» с 15% скидкой.