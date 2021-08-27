Стенд Банка Уралсиб начал свою работу на площадке Нацфинала WorldSkills Russia 2021

В день начала основной соревновательной программы Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Парке Молодых Профессионалов начала работу зона присутствия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в павильоне F.

На площадке чемпионата банк представил выставочный стенд с пространством для открытых консультаций по розничным продуктам. Посетители уникального нового парка в Уфе могут не только увидеть современное профессиональное техническое оборудование для соревнований, но и получить новые знания о продуктах и предложениях банка, хорошо известного в регионе.

Также каждый день с 26 по 28 августа в 14:00 на стенде в павильоне F будет проходить презентация Университета бизнеса Уралсиб. Это образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать знания, необходимые для старта и развития бизнеса. Темы семинаров вполне актуальны и для школьников и студентов. Развитие навыков публичных выступлений, полезные советы для составления бизнес-плана, нюансы работы с инструментами маркетинга – эти и другие вебинары доступны на постоянной странице проекта.

Преподаватели Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в арсенале Университета бизнеса свыше 500 семинаров, более 200 из которых прошли в онлайн-формате. Проект существует четыре года, и с момента запуска проекта более 120 тысяч человек посетили раздел Университета на сайте, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 160 тысяч.

В деловой программе Чемпионата примет участие Исполнительный директор, управляющий филиалом в макрорегионе Поволжье ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марат Мамлеев: «Уралсиб, как один из старейших участников финансового рынка страны может по праву считаться кузницей кадров в республике. На протяжении более чем 30-летней истории мы не только работаем над услугами и современными продуктами для населения и бизнеса, но и постоянно занимаемся подготовкой специалистов, активно взаимодействуем с вузами и с сузами».

Ежегодно практику в банке в различных подразделениях проходят свыше 50 студентов. Многие из них переходят в кадровый резерв и получают в дальнейшем возможность хороших карьерных перспектив. Представители Банка Уралсиб будут рады видеть гостей на своем стенде, ответить на все интересующие вопросы, а также рассказать о перспективах работы в банке.