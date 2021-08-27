Банк Уралсиб предлагает полисы инвестиционного страхования жизни с повышенными купонами от Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает полисы программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» с повышенными купонами от Уралсиб Жизнь. Ставки купонов повышены для рублевых полисов, оформленных с 18 августа до 30 сентября 2021 года.

Новые условия действуют для таких стратегий как «Нефть», «Золотодобывающие компании», «Сельское хозяйство», «Медицина будущего 2.0» и «Энергетика будущего». Теперь минимальный размер купона равен 8%, а максимальный – 16,5% в зависимости от суммы и стратегии инвестирования.

Размеры ставок купонов в долларовых стратегиях остаются неизменными.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска и потенциального дохода, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Нефть», «Энергетика будущего», «Валютная гарантия», «Медицина будущего 2.0» и «Сельское хозяйство».

Получить подробную информацию по данной акции и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.