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Примсоцбанк приглашает медработников участвовать в конкурсе "Книга за подписку"

Примсоцбанк приглашает врачей, медработников и студентов мединститутов принять участие в конкурсе «Книга за подписку». Розыгрыш проходит в Instagram-аккаунте банка. 

У участников есть возможность выиграть одну из трёх книг, которые входят в золотой фонд медицинской литературы:

  • Консультант за 5 минут (под редакцией Ф.Дж.Домино);
  • Общая врачебная практика: национальное руководство (под редакцией Кузнецовой);
  • Педиатрия по Нельсону: руководство (Том 1). ⠀ Итоги конкурса банк подведёт 31 августа, с помощью генератора случайных чисел. С результатами можно будет ознакомиться в сториз.

Важно: на время проведения конкурса инстаграм-профиль участника должен быть открыт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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