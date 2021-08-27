Примсоцбанк приглашает медработников участвовать в конкурсе "Книга за подписку"

Примсоцбанк приглашает врачей, медработников и студентов мединститутов принять участие в конкурсе «Книга за подписку». Розыгрыш проходит в Instagram-аккаунте банка.



У участников есть возможность выиграть одну из трёх книг, которые входят в золотой фонд медицинской литературы:

Консультант за 5 минут (под редакцией Ф.Дж.Домино);

Общая врачебная практика: национальное руководство (под редакцией Кузнецовой);

Педиатрия по Нельсону: руководство (Том 1). ⠀ Итоги конкурса банк подведёт 31 августа, с помощью генератора случайных чисел. С результатами можно будет ознакомиться в сториз.

Важно: на время проведения конкурса инстаграм-профиль участника должен быть открыт.