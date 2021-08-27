ПСБ провел открытую лекцию о финансовой грамотности на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2021»

В ходе Международного военно-технического форума «Армия – 2021» на стенде Академии ПСБ состоялась открытая лекция на тему повышения финансовой грамотности.

На лекции обсудили вопросы повышения финансовой грамотности населения и защиты финансовой информации, принципы эффективного управления личными финансами и контроль персональной долговой нагрузки. Особое внимание было уделено вопросу, как финансовая грамотность сотрудников влияет на их мотивацию, психологический комфорт и эффективность при выполнении рабочих задач.

Слушатели, среди которых присутствовали руководители предприятий ОПК, специалисты кадровых служб и представители Министерства обороны, ознакомились с методиками развития финансовой грамотности подчиненных, системами тестирования финансовых знаний и проч.

В ходе лекции вице-президент ПСБ Константин Орчаков отметил: «Финансовая грамотность – необходимое условие материального благополучия каждого человека. Сотрудник, понимающий, как работают финансовые инструменты, более ответственно пользуется кредитными продуктами, формирует сбережения, может защитить себя от финансовых мошенников, знает и понимает принципы инвестирования и сопутствующие этому риски. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет успешно реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий ОПК и военнослужащих. Мы начинаем обучение с базовых принципов, и со временем слушатели осваивают все больше полезных навыков, включая инвестирование и принципы работы финансовых рынков».