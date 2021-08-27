ПСБ и Правительство Москвы разработают совместные решения по поддержке промпредприятий

В рамках деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2021» ПСБ и Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной реализации государственных программ и инвестиционных проектов и планируют вести масштабную работу по совершенствованию мер поддержки столичного промышленного сектора и повышению промышленного потенциала высокотехнологичных производств Москвы.

Москва оказывает различные меры поддержки предприятиям города: это и консультационная помощь, и налоговые льготы, и прямая финансовая поддержка. Льготные займы, полученные через Фонд, позволяют промышленникам развивать производство как на своих собственных земельных участках, так и на территории особой экономической зоны Москвы, строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. Комплексное взаимодействие с ПСБ позволит Фонду упростить процедуры кредитования и повысить доступность льготных займов с лимитом от 5 до 300 млн рублей для столичных промышленников. Банк планирует выделять финансирование на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, предоставлять банковские гарантии в целях обеспечения займов Фонда. При этом сумма кредита каждого проекта не ограничена.

Синергия ПСБ с Фондом не только обеспечит предпринимателям одного из ключевых регионов страны комфортные условия и конкурентную среду, но и в целом положительно повлияет на социально-экономический уровень города.