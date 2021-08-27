ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске

ВТБ открыл двум специализированным застройщикам девелоперской компании «Весна» в Челябинске кредитные линии на общую сумму 1 млрд рублей. Заемные средства предоставлены на срок до двух лет на строительство двух новых домов в ЖК «Лесопарковый».

Новые 24-этажные здания на 340 квартир дополнят жилой комплекс в центре Челябинска, где уже заселены шесть домов и есть вся необходимая инфраструктура. Общая площадь проекта составит 42,6 тыс. кв. м, в том числе жилая — 26 тыс. кв. м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец будущего года.

«ВТБ активно поддерживает жилищное строительство, это одно из приоритетных направлений работы банка. Каждый такой проект позволяет сотням людей планировать скорый переезд в новое более комфортное жилье. Именно поэтому для нас стратегически важно обеспечить застройщикам оптимальный набор финансовых инструментов для решения всех задач. Новая сделка в Челябинске поможет удовлетворить спрос жителей города на новую недвижимость и пополнит портфель строительных проектов банка на Южном Урале», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Жилой квартал „Лесопарковый“ стал, пожалуй, самым ярким примером ревитализации промышленных пространств в Челябинске. Мы рады, что нашим партнером в реализации финальной очереди комплекса стал один из крупнейших банков страны. Уверена, наше сотрудничество будет успешным, и еще более 300 семей получат возможность жить в одной из лучших городских локаций», − говорит Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна».