«Эксперт РА» повысил рейтинг страховой компании «РСХБ-Страхование» до уровня ruAA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании «РСХБ-Страхование» до уровня ruAA+ и установило по рейтингу стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено устойчивыми финансовыми результатами на протяжении длительного периода времени на фоне роста объемов бизнеса и укрепления позиций компании на страховом рынке.

«Агентство отметило положительное влияние следующих факторов: умеренно высокой диверсификации страхового портфеля компании по видам страхования, высокой географической диверсификации деятельности компании, стабильно высокого уровня показателей рентабельности компании, высокого качества активов компании, высокой оценки показателей платежеспособности и ликвидности, высокого уровня качества перестраховочной защиты», - прокомментировал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Активы компании на 30.06.2021 составили 19,4 млрд рублей, собственные средства – 3,7 млрд рублей, уставный капитал – 627,8 млн рублей. За 1 полугодие 2021 года компания собрала 5,1 млрд рублей страховой премии.

По мнению агентства, компания обладает высоким качеством стратегического и финансового планирования. В компании функционируют коллегиальные органы, отвечающие за управление рисками, система риск-менеджмента организована в соответствии с внутренними положениями и политиками.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 24.05.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО СК «РСХБ-Страхование», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.