Дроны-экологи. Как конкурс эко-проектов En+ Group объединяет науку и практику

В конце мая 2021 года компания En+ Group определила победителей грантового конкурса экологических проектов. Среди тех, кто получил поддержку на осуществление своей инициативы, была и команда Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации, которая победила в номинации «Наука и практика» с проектом по экологическому мониторингу водных объектов беспилотными летательными аппаратами.

фото из архива компании

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», которую общественный деятель Олег Дерипаска, основатель компании, инициировал ещё в 2011 году. В 2021 году грантовый конкурс состоялся во второй раз в городах присутствия компании и собрал 150 заявок. Победителями стали 22 проекта, которые разделили между собой общий фонд в сумме 10 000 000 рублей. В январе 2022 года будет объявлен старт 3-го конкурса экологических проектов En+ Group (https://2021.enplus-grant.ru).

фото из архива компании

Взгляд сверху

– В авиации сейчас появилось достаточно много беспилотных воздушных судов, с помощью которых решаются различные гражданские задачи. Но в этой сфере пока ещё существует и много проблем, например, слабая нормативная база. Кроме этого, потенциальные потребители не всегда могут оценить полезность использования беспилотников. Мы, как организация, которая профессионально занимается этим вопросом, решили «обкатать» собственный опыт на общественно-полезной задаче. И экологический конкурс компании En+ Group стал для нас прекрасной возможностью реализовать задуманное, – рассказал порталу SIA.RU заместитель директора вуза по учебно-методической работе Александр Шаблов.

Суть проекта заключается в аэромониторинге природных кластеров, в которые вошли водные объекты Иркутской агломерации и прилегающие к ним территории. В данном случае, это часть системы Иркутского водохранилища в районе деревни Новогрудинино и речная система в районе деревни Усть-Куда. Исследовательская работа, по словам Александра Шаблова, разбита на несколько этапов по климатическим сезонам, чтобы получить полную и достоверную информацию о состоянии объектов в течение всего года.

фото из архива компании

В результате анализа и обработки полученных данных, которые в рамках проекта делает научный сотрудник Российской Академии Наук, будет проведена инвентаризация и картирование водных объектов, их растительного и животного мира. Также практическим итогом этой работы станет общедоступный сайт с богатым архивом фото- и видеоматериалов высокого разрешения, который будет способствовать экологическому просвещению и повышению уровня осведомлённости жителей области о состоянии окружающей среды в нашем регионе.

Например, к реализации проекта его разработчики привлекают иркутских студентов МГТУ ГА, и такое участие, считает Александр Шаблов, формирует у молодых людей не только профессиональные компетенции, но и экологическое мышление, культуру, развивает кругозор. При этом воспитание экологически грамотной молодёжи также является одной из целей грантового конкурса En+ Group.

«Обкатка» для будущих задач

Как отметил Александр Шаблов, несмотря на, в общем-то, небольшой срок, прошедший с момента старта проекта, работа над его реализацией сразу вошла в активную фазу. Позади уже два этапа аэрофотосъёмки (всего их запланировано шесть). Параллельно идёт обработка полученных материалов. Создан сайт, чтобы одновременно обеспечивать информационное сопровождение проекта (http://if-mstuca.ru/grant/).

фото из архива компании

Кроме этого, идёт «обкатка» беспилотной техники: участники рабочей группы определяют, какие экологические задачи можно решать с её помощью, оценивают технические характеристики и эффективность дронов разного типа.

– По результатам этой работы мы хотим дать рекомендации заинтересованным организациям, какими должны быть беспилотные летательные аппараты, с каким функционалом, чтобы обеспечить качественный экологический мониторинг с наименьшими затратами, – пояснил Александр Шаблов. – А кроме этого, мы сможем обучать специалистов, волонтёров, эко-активистов пользованию беспилотниками, с помощью которых можно выявлять нарушения в области охраны окружающей среды, определять потенциальные риски экологических катастроф, контролировать санитарное состояние природных объектов.

фото из архива компании

Заявка на бессрочность

Возможность заниматься интересным, а главное, полезным делом, по мнению Александра Шаблова, самое важное, что даёт победа в экологическом конкурсе En+ Group. И это невозможно оценить в деньгах, особо отметил он.

Кроме этого, организаторы конкурса сопровождают грантополучателей на протяжении всего периода реализации их проекта. Такая поддержка особенно ценна для тех, у кого раньше не было подобного опыта.

– И ещё один большой плюс: на площадках, которые проводили организаторы, мы установили связи с другими заинтересованными организациями. Среди них, в частности, Лимнологический институт СОА РАН, и сейчас мы параллельно организуем совместную работу с его специалистами, – поделился Александр Шаблов.

Реализация проекта по экологическому мониторингу водных объектов беспилотными летательными аппаратами рассчитана на год – с июня 2021 года по июнь 2022-го. Но его авторы полагают, что он вполне претендует на статус бессрочного, потому что опыт, который они получат, можно будет масштабировать и применять для изучения других водных кластеров Иркутской области, и в первую очередь, озера Байкал.

фото из архива компании

– Экологические проблемы всегда были актуальными, но сейчас они одни из самых злободневных, и их решение, и вовлечение в этот процесс других людей, по моему убеждению, и есть реальная социальная ответственность компании En+ Group, – считает Александр Шаблов.

Наталия Горбань