Иркутский Международный Слата Марафон состоится

Формат адаптируют под эпидемиологическую ситуацию в регионе, сообщил SIA.RU ритейлер.

Даты проведения – 4, 5, 11, 12 сентября – выходные дни. Все, кто бежит, может выбрать наиболее удобную для себя дату. Мероприятие состоится, но формат его будет максимально адаптирован к существующей реальности.

«Мы рады сообщить, что мероприятие состоится, но формат его будет максимально адаптирован к существующей реальности, где главная цель – не навредить. Поэтому бегуны могут пробежать в любой из четырех дней. Стартовый и финишный створы, а также команда организаторов будут работать для вас в течение длительного времени – с 10.00 и до 18.00 (на бульваре Гагарина, в районе памятника Александру III). Участников просим ознакомиться с точным временем выдачи стартового пакета и возможностью стартовать – п. 4 Положения (для дистанций – 10, 21, 42 км), (для дистанций 500 м и 3 км) – поделилась руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» – Яна Абалымова.

Маршрут на основных дистанциях изменен. Круг 5 км по пешеходной зоне набережной на бульваре Гагарина и на островах Юность и Конном. Маршрут на дистанции 3 км традиционный. Маршрут детской дистанции также претерпел изменения. Схемы маршрутов уже доступны (10, 21, 42 км), (500 м и 3 км).

В течение четырех дней данные финиша будет фиксировать электронная система онлайн хронометража от компании ТехАс Timing (дистанции 10, 21 и 42 км), что позволит не только сделать финишный протокол, но и наградить победителей в абсолютном зачете и по возрастным группам.

«Глубина награждения в абсолютном зачете увеличена! Марафон 42 км – до 8 места, полумарафон 21 км и мини-марафон 10 км – до 6 места среди мужчин и женщин. Но размер призовых чуть снижен ввиду невозможности на 100% гарантировать чистоту результата, а также невозможности учета результатов, показанных участниками онлайн забега», – пояснил pr-директор Марафонов БАМ, представитель оргкомитета организации мероприятия, Артем Детышев.

Медали финишеров получат все участники марафона, в том числе и дети, которым полагается и сладкий приз.

Дополнительная регистрация пока доступна только на дистанцию Фан-ран 3 км. Напомним, что регистрация для прохождения детской дистанции осуществляется непосредственно перед стартом на месте проведения мероприятия.

Для иногородних участников доступен заочный формат забега в любой из дней с 4 по 12 сентября, с дальнейшей отправкой скриншота результата в оргкомитет. На указанный почтовый адрес будет отправлена медаль финишера, а результат попадет в финишный протокол.

Организаторы мероприятия отмечают, что максимально приложили усилия, для того чтобы мероприятие состоялось, но, если у зарегистрированных участников нашлось достаточно веских причин, чтобы отказаться от забега, то они могут оформить возврат стоимости стартового слота. Подробности в п. 5 Положения, который можно найти на сайте мероприятия.