Теракт произошел в Кабуле

Погибли 90 человек, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание.

Взрывы в Кабуле произошли днем 26 августа. Первый – в районе аэропорта столицы Афганистана, второй – неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании. Ответственность за них на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

Позднее, по данным корреспондента RT, в Афганистане произошел третий взрыв. Представитель американского центрального командования, майор Джон Ригсби сообщил CNN, что взрывы заранее запланировали и произвели военные США.