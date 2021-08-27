Сосны и ели высадили у Медицинского центра помощи и спасения в Братске

Саженцы елей и сосен встречали руководители, представители рабочего и молодёжного советов БрАЗа, сотрудники ООО «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание», сообщает Братская студия телевидения.

К делу подошли бережно, каждое дерево укоренили на заранее подготовленном месте. Также в рамках благоустройства территории вокруг здания госпиталя ранее завезена плодородная земля и посеяна трава. Теперь пейзаж дополнят ели и сосны, в том числе, их декоративные горные породы. Напомним, инициатором строительства Медицинского центра помощи и спасения в Братске выступил общественный деятель Олег Дерипаска.

Главный врач Братской городской больницы №5 Александр Кокорин отметил, что для многих пациентов помощь в Центре оказалась поистине незаменимой. Ведь это тот случай, когда в одном месте можно получить диагностику, лечение и начальную реабилитацию. С момента открытия госпиталя, здесь прошёл лечение 851 пациент.