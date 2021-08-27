На Госуслугах запущен раздел, просвещенный финансовому мошенничеству

Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн среде, сообщили SIA.RU в пресс-службе НИФИ.

«Интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему Госуслуг – шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности, – сказал заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков.

Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый.