Пять городов Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Это Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск, сообщили SIA.RU в администрации области.

Федеральная комиссия выбрала следующие проекты:

«Концепция благоустройства городского парка «Серебряный бор» в городе Алзамае.

«Концептуальное решение по развитию общественной территории «Свирская Ривьера» в городе Свирске; планируется реализовать 2-й этап благоустройства – от Центрального парка культуры и отдыха до ул. Совхозной;

«Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте.

«Концепция благоустройства городского парка в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина в городе Шелехове «Шелехов Парк».

Панжина в городе Шелехове «Шелехов Парк». «Концепция благоустройства площади Дружбы в Усть–Илимске».

Общая стоимость пяти проектов в Иркутской области оценивается в 530 млн рублей, из которых 320 млн – федеральная премия победителям, около 80 млн рублей – средства областного бюджета. На реализацию проектов также привлекаются средства местных бюджетов и внебюджетные источники.

Глава региона отметил, по числу городов-победителей среди субъектов Сибири Иркутская область в 2021 году разделила лидерство с Красноярским краем: по пять проектов. По два проекта-победителя конкурса будет реализовано в Томской и Кемеровской областях, один проект – в Республике Тыва. Всего в Сибирском федеральном округе 15 проектов-победителей конкурса 2021 года.