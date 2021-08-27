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Пять городов Иркутской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Это Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск, сообщили SIA.RU в администрации области.

Федеральная комиссия выбрала следующие проекты: 

  • «Концепция благоустройства городского парка «Серебряный бор» в городе Алзамае. 
  • «Концептуальное решение по развитию общественной территории «Свирская Ривьера» в городе Свирске; планируется реализовать 2-й этап благоустройства – от Центрального парка культуры и отдыха до ул. Совхозной; 
  • «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте. 
  • «Концепция благоустройства городского парка в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина в городе Шелехове «Шелехов Парк». 
  • «Концепция благоустройства площади Дружбы в Усть–Илимске». 

Общая стоимость пяти проектов в Иркутской области оценивается в 530 млн рублей, из которых 320 млн – федеральная премия победителям, около 80 млн рублей – средства областного бюджета. На реализацию проектов также привлекаются средства местных бюджетов и внебюджетные источники. 

Глава региона отметил, по числу городов-победителей среди субъектов Сибири Иркутская область в 2021 году разделила лидерство с Красноярским краем: по пять проектов. По два проекта-победителя конкурса будет реализовано в Томской и Кемеровской областях, один проект – в Республике Тыва. Всего в Сибирском федеральном округе 15 проектов-победителей конкурса 2021 года. 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Позже было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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