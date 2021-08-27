399 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

С начала пандемии в области заболели новой инфекцией 96,5 тыс. человек.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным, за последние сутки выздоровели 573 людей. В больницах области находятся 15,3 тыс. людей.