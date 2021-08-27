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399 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

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С начала пандемии в области заболели новой инфекцией 96,5 тыс. человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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