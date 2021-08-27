Восемь жилых домов возводят в Черемхово для детей-сирот

Завершить строительство планируют к 1 декабря, сообщил SIA.RU в администрации области.

64 квартиры получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подавшие заявления на предоставление жилых помещений и достигшие совершеннолетия.

– Вопрос строительства жилья для детей-сирот в Черемхово очень актуален. Сейчас в этом городе в очереди на собственное жильё стоят 313 детей-сирот, достигших совершеннолетия. В Черемховском районе – ещё 179 человек. Эту проблему нужно решать, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Мэр Черемхово Вадим Семёнов отметил, что в дальнейшем рядом с новыми домами планируют построить еще 24 таких объекта. В них смогут переехать 192 человека.

В этом году в Иркутской области на обеспечение жильём детей-сирот направлено более миллиарда рублей. На эти средства будут приобретены более 500 квартир во всех территориях области, а также сделаны социальные выплаты на приобретение жилья для 160 человек. Форму социальной поддержки её получатели определяют самостоятельно.