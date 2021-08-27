Шесть лесных пожаров ликвидировали в Иркутской области

Ликвидирован крупный ранее зарегистрированный пожар на общей площади 16418 га в Катангском районе, сообщили SIA.RU в администрации области.

В локализованном состоянии на вечер 26 августа оставалось семь пожаров на общей площади 22452 га, все в Катангском районе. На территории этого же муниципального образования в стадии локализации находятся три ранее зарегистрированных пожара на общей площади 22452 га.

Также на сегодняшнее утро перешло локализуемое с 26 августа возгорание площадью 3,5 га в Усть-Илимском районе. По сравнению с прошлыми сутками площадь локализованных и действующих пожаров сократилась на 16414 га.

Из шести вновь зарегистрированных 26 августа возгораний четыре начались на арендованных участках, два – на незакрепленных. В четырех случая причиной возгорания считаются грозы, в двух – усматривается вина местного населения.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 547 лесных пожаров. Это на 349 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году.