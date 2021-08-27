Новое жильё получили 44 семьи по программе переселения в зоне БАМа

Расселено 1,9 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, сообщили SIA.RU в администрации области.

Жильцам предлагается несколько вариантов: строительство новых домов или квартир, приобретение муниципальным образованием жилых помещений, в том числе на вторичном рынке, либо предоставление социальных выплат на приобретение жилья в разных населенных пунктах Иркутской области. При этом новое жилье должно быть сопоставимо по площади с тем, которым владеет семья.

До конца 2021 года новые дома, квартиры или выплаты для их приобретения получат ещё 47 семей Усть-Кута, планируется расселить 2,6 тысячи квадратных метров.

В 2021 году на указанные цели предусмотрено 124,3 млн рублей, в том числе 26,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 87,7 млн рублей поступит из областного бюджета и 9,8 млн рублей – из местного.