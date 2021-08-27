Проезд ограничат по улице Лермонтова в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома №142 по улице Лермонтова. В ночное время с 23:00 27 августа до 05:40 28 августа по двум правым полосам проезжей части улицы Лермонтова – в направлении движения от улицы Помяловского до улицы Академическая, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

С 23:00 30 августа до 05:40 31 августа 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по двум правым полосам проезжей части улицы Лермонтова – в направлении движения от улицы Академическая до улицы Помяловского.