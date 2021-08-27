Россияне не хотят работать с родственниками

Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да и работать с родственниками в одной компании желающих мало. При этом к совместной работе с лучшими друзьями россияне относятся заметно лояльнее. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 4800 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Работать в одной компании с лучшим другом или подругой хотели бы 56% россиян. «Почему бы и нет, я отлично знаю, что мой друг — отличный специалист», — объясняют респонденты. Решать рабочие задачи вместе со своей второй половиной готовы лишь 30%. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения.

Желающие трудиться бок о бок с отцом и матерью встречаются еще реже — на это согласны 28% и 21% соответственно. «Мы представители разных поколений, и не всегда хорошо понимаем друг друга», — комментируют те, кто не согласен работать с родителями. При этом мужчины чаще женщин готовы покорять карьерные вершины вместе с лучшим другом и супругой, а женщины — со своей матерью.

Однако работать вместе с близкими и быть их подчиненным — это разные истории. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенных, у отца — 38%, у своей второй половины и у матери — по 27%. Мужчины чаще женщин согласны выполнять поручения друга, а женщины чаще мужчин не против быть в подчинении у матери.

Представив себя на руководящей должности, 46% россиян заявили о готовности взять в подчиненные своего лучшего друга или подругу. Ставить задачи отцу согласны 29%, своей второй половине — 27%. Давать поручения матери согласился бы только каждый четвертый. Мужчины чаще женщин согласны стать начальником у жены и друга, а женщины чаще мужчин — у своей мамы.

