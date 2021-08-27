37% работодателей пускают на корпоративы только по ПЦР-тесту или справке о вакцинации от коронавируса

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей, проводящих корпоративы в условиях пандемии COVID-19.

В 16% компаний корпоративные мероприятия могут посещать только сотрудники, сделавшие прививку от коронавируса, а каждый пятый работодатель (21%) допускает на корпоративы не только вакцинированных, но и тех, кто предоставил отрицательный результат недавнего ПЦР-теста.

«Это необходимо, мы не можем рисковать здоровьем людей», – комментируют опрошенные. Для 37% компаний неважно, что сотрудник, придя на корпоративную вечеринку, может стать источником заражения для коллег: проводимые ими мероприятия могут посещать все работники, независимо от наличия у них антител к коронавирусу. Свою позицию работодатели, как правило, объясняют тем, что считают неэтичным требовать медсправки у гостей праздника: «Прививаться или нет – личное дело каждого»; «Просто накануне в рассылке просим не приходить с симптомами простуды».

Компаний, не придающих значения COVID-статусу сотрудников в день офлайн-мероприятия, больше всего в сфере услуг (53%) и информационных технологий (50%). Справку о вакцинации или свежий ПЦР-тест на коронавирус чаще всего спрашивают на корпоративах в производственных компаниях (40%). Очевидно, что в дальнейшем требования работодателей будут ужесточаться: ближе к новогодним праздникам SuperJob прогнозирует увеличение числа компаний, вводящих ограничения на посещение корпоративных мероприятий для невакцинированных сотрудников.