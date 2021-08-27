Проект благоустройства в Усть-Куте, профинансированный ИНК и «Русский лес», выиграл грант Минстроя РФ

ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно с Ассоциацией «Русский лес» профинансировали проект благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте. Концепцию признали одной из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ по поручению Президента, сообщили SIA.RU в компании.

Усть-Кут впервые подал заявку и соревновался с 107 городами России за победу в категории населенных пунктов с численностью от 20 до 50 тыс. жителей. Территорию «Речники» выбрали по итогам народного голосования в феврале 2021 года. Сумма гранта составила 65 млн. рублей.

Проектом предусмотрено обустройство площади для массовых мероприятий, создание зон отдыха с арт-объектами, детских и спортивных площадок, прогулочных дорожек. Также архитекторы выделили зону отдыха возле фонтана. Здесь установят навесы и места для зрителей, сцену. По периметру площади проведут озеленение.

В парке возле площади планируется создание зон отдыха, главной из которых станет Сквер памяти. Здесь разместят стенды с информацией о важных событиях и личностях из истории Усть-Кута. На обустроенной игровой зоне – с игровым оборудованием на речную тематику – появится семейное кафе, а вблизи – деревянный амфитеатр и летний кинотеатр под открытым небом. По соседству планируют разместить зоны для спортивных активностей: площадки для волейбола и стритбола, воркаут для маломобильных жителей, а также велокольцо.

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году. Создание городского центра улучшит облик Усть-Кута, а также обеспечит жителей необходимой инфраструктурой. «Проект был разработан совместно администрацией, жителями и активистами города, при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания» и Ассоциации «Русский лес». К разработке проекта были привлечены иркутские специалисты из Агентства развития территории «Градостроительная школа», экономисты ООО «Новация», ОГБУ «Центр компетенций Иркутской области». Выражаем всем благодарность», – сообщили ведущие архитекторы Агентства Ксения и Дарья Золотухины.

В Усть-Куте в ближайшее время появится и общественный центр «Третье место» – креативное пространство для жителей и сообществ. В феврале 2021 года проект также был профинансирован ИНК и Ассоциацией «Русский лес» при поддержке городской администрации.

Кроме того, на правом берегу Лены в Усть-Куте ИНК возведет современный микрорайон с инфраструктурой для сотрудников Иркутского завода полимеров. Это даст возможность 3 тыс. человек жить в комфортных условиях. В июле компания уже утвердила архитектурную концепцию объекта, строительство начнется в 2022 году.