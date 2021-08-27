Каждый седьмой работник Иркутской области из-за пандемии перестал пожимать руки

Служба исследований hh.ru выяснила, какие изменения в поведении сотрудников произошли в результате пандемии.

Большинство работников Иркутской области отметили, что никаких изменений в поведении коллег по работе, на которые бы повлияла пандемия, они не заметили (57%). При этом, каждый седьмой отметил, что что из-за пандемии сотрудники на работе перестали пожимать руки друг другу (14%), еще 11% обратили внимание на то, что на работе теперь не принято обниматься, а 10% жителей Иркутской области заявили о том, что в их компании отказались от очных встреч.

Среди вариантов ответа «другое» респонденты перечислили, что чаще стали мыть руки, активнее интересуются здоровьем коллег и больше заботятся о тех сотрудниках, кто плохо себя чувствует.

Чаще всего воздерживаться от рукопожатий с коллегами стали специалисты производственной и строительной сфер, а также юристы. А банковские служащие больше остальных отмечают, что стали реже обниматься с коллегами, они же существенно сократили количество очных встреч в офисе.