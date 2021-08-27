Предприятия Иркутской области вошли в число победителей окружного этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года»

Конкурс проводит Российский экспортный центр с целью поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности, сообщили SIA.RU в администрации региона.

Сразу в двух номинациях – «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» и «Новая география» – третье место заняло деревообрабатывающее предприятие «ДеКом», расположенное в городе Братске. Компания выпускает пиломатериалы, террасную доску, клееный брус, топливные гранулы (пеллеты) и другую продукцию.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» на третье место вышла иркутская компания «Янта-Т» – экспортное подразделение группы предприятий «Янта», которое экспортирует молочную, масложировую продукцию и мясо птицы в Китай, Монголию, Вьетнам, Республику Беларусь, Казахстан.

– Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Лидерские позиции предприятий Иркутской области в окружном этапе конкурса подтверждают значимость внешнеэкономической деятельности в развитии региона в целом, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Напомним, что в 2020 году внешнеторговый оборот Иркутской области превысил 7 млрд долларов США. При этом 97% товарооборота пришлось на страны дальнего зарубежья. Почти 40% структуры экспорта региона формируют товары деревообрабатывающей промышленности, далее идут продукты топливно-энергетического комплекса, металлы и изделия из них, в том числе алюминий.