26 августа 2021 года состоялась XI церемония награждения ежегодной премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD’21 журнала «Банковское обозрение». Росбанк стал лауреатом в трех номинациях: «Внедрения в сфере информационной безопасности или антифрод-сервис», «Финансовый продукт», а также был отмечен «За вклад в развитие инновационных технологий и реализацию проекта трансформации корпоративного кредитного бизнеса» в рамках внеконкурсной программы, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В первой номинации банк был отмечен за первый в России проект по внедрению платформы Prisma Cloud для защиты инфраструктуры приложений. Проект был реализован совместно с ИТ-компанией «Инфосистемы Джет». С помощью платформы банк уже обеспечивает безопасность контейнеров нескольких банковских приложений, включая приложения дистанционного банковского обслуживания, и планирует масштабировать решение на новые разработки.

В номинации «Финансовый продукт» Росбанк отмечен за разработанную совместно с Mastercard первую в России карту для выгодного шоппинга - Affinity Card, предлагающую особые условия для покупок во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России (одного из крупнейших мировых дистрибьюторов, который объединяет такие бренды модной индустрии, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe), и с дополнительными преимуществами при остальных покупках.

Также Росбанк получил награду в рамках внеконкурсной программы от делового журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра БизнесДром «За вклад в развитие инновационных технологий и реализацию проекта трансформации корпоративного кредитного бизнеса».

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward (до 2018 года — «Финансовая сфера») была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Изначально премией «БАНКОВСКАЯ СФЕРА» награждались только российские банки, с 2016 года в премии стали принимать участие также финансовые компании и их проекты. С 2019 года премия обрела новый бренд – FINAWARD и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.

В 2021году премия вручалась в шестнадцати номинациях по трем секциям: «Внедрения/Решения», «Внедрения и решения в продуктах и сервисах», «Номинации от фонда Сколково».