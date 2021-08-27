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Власти Приангарья займут лесопромышленному заводу 17,5 млн на развитие производства

Лесопромышленное предприятие «ТК Родник» подписало договор целевого займа на финансирование проекта по организации высокотехнологичного производства по глубокой переработке древесины на территории Иркутской области, в рамках соглашения власти Приангарья дадут заводу 17,5 млн рублей взаймы.

Общая стоимость проекта – 22,3 млн рублей. Его реализация предполагает создание 15 новых рабочих мест.  

Средства займа потратят на покупку современного технологического оборудования: продольно-распиловочного станка, водогрейной твердотопливной системы, сушильного комплекса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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