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Таиланд разрешил вакцинированным «Спутником V» бескарантинный въезд в Пхукет и на Самуи

Правительство Таиланда приняло решение разрешить въезд в страну иностранцам, привитым вакциной «Спутник V», без прохождения карантина, сообщается на странице в Facebook генерального консульства Российской Федерации в Пхукете.

Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина.

Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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