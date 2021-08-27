Не менее 20 школ в Приангарье капитально отремонтируют по федеральной программе

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в регионе капитально отремонтируют не менее 20 школ по федеральной программе, список учебных заведений определят в сентябре.

«В Иркутской области есть все элементы образовательного кластера. Для его развития нам необходимо создавать комфортные условия обучения детей, а значит нужно строить и ремонтировать школы. В капитальный ремонт обязательно должны входить замена кровли, других инженерных сетей, наружные и внутренние работы. Сопровождение работ нужно проводить с первых дней. Объекты должны быть под ключ», – отметил глава региона Игорь Кобзев.

Разработать федеральную программу по капитальному ремонту школ правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти регионов поручил президент России Владимир Путин.