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Несовершеннолетний парень пытался убить таксиста ради машины в Иркутске

Следственный отдел по Свердловскому району Иркутска СУ СК России по Приангарью предъявил обвинение 17-летнему молодому человеку, который по версии правоохранителей пытался убить 24-летнего таксиста, чтобы завладеть его машиной, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщают следователи, ночью 26 августа возле дома №2 на Воронежской пассажир напал с ножом на водителя и ранил его, чтобы завладеть автомобилем, после – обвиняемый скрылся. 24-летний потерпевший госпитализирован.

«По горячим следам личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что вероятный злоумышленник заказал такси от дома, в котором проживает, а в машине пострадавшего оставил свой сотовый телефон», – сообщает региональная полиция.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство из корыстных побуждений», санкции которых предусматривают санкции вплоть до пожизненного заключения.

Несовершенный находится под стражей, расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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