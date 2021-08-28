Работник металлургического завода в Шелехове взял 400 тыс. рублей в кредит и отдал аферистам

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Шелехове 30-летнего работника металлургического комплекса мошенники обманом заставили взять кредит в 400 тысяч рублей и перевести деньги им.

«Когда на дисплее телефона высветился номер известного банка, тридцатилетний шелеховчанин ответил на звонок, будучи уверенным в том, что ему звонят представители финансовой структуры. Но абонентом оказался мошенник, который проинформировал мужчину, что на его имя пытаются оформить кредит», – отмечает полиция.

Чтобы якобы прекратить эти действия, аферисты попросили следовать их инструкциям – мужчина выполнил указания преступников и лишился денег.