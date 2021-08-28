Иркутск вошел в ТОП-10 городов РФ с самыми большими скидками на квартиры

Аналитики составили рейтинг городов России с населением до 1 млн человек с самыми большими скидками на квартиры на рынке вторичного жилья, в ТОП-10 списка попал Иркутск, пишет ТАСС.

Столица Приангарья заняла 10-ую строчку рейтинга, здесь продавцы торгуются на уровне 2,7% от начальной цены предложения.

На первом месте Тобольск с показателем 4,6%, на втором – Шадринск со скидками 4%, замыкает тройку лидеров Якутск – 3,4%.

Нижний Новгород, Пермь и Челябинск возглавили рейтинг городов-миллионников по среднему размеру скидок при продаже квартир на рынке вторичного жилья – 2,7%, 2,6%, 2,5% соответственно.