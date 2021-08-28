Пять машин столкнулись в Шелеховском районе, есть пострадавшие

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Шелеховском районе произошло ДТП с участием одновременно пяти машин, есть пострадавшие.

Накануне вечером на федеральной трассе «Байкал» произошло столкнулись Toyota Land Cruiser и Hyundai Matrix. «От удара японский внедорожник отбросило вперед, он опрокинулся и зацепил еще три иномарки, движущиеся в попутном направлении», – отмечает полиция.

В результате инцидента пострадали водитель и три пассажира Toyota Land Cruiser, в том числе 11-летний ребенок.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.