Особый противопожарный режим продлили в Приангарье до 15 сентября

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что особый противопожарный режим в северных территориях региона продлили до 15 сентября.

«В связи с прогнозом особой пожарной опасности из-за устойчивой сухой погоды, возможной угрозой населенным пунктам и объектам экономики на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска и Братска постановлением Правительства Иркутской области особый противопожарный режим продлён до 15 сентября», – отмечают спасатели.

В рамках действующего режима продолжается усиленная работа межведомственных патрульных и маневренных групп для предотвращения пожаров на территории населенных пунктов, снижения смертности и травматизма людей на местах возгораний.