Культурно-досуговый центр в поселке Янталь отремонтируют за 3,5 млн руб. к 1 ноября

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что к 1 ноября 2021 года в поселке Янталь Усть-Кутского района будет отремонтирован культурно-досуговый центр, на эти цели потратят 3,5 млн рублей.

«Работы по текущему ремонту проводятся в рамках партийной программы «Местный дом культуры» по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений в малых населенных пунктах. В 2021 году из федерального бюджета на ремонт выделили 1,3 миллиона рублей, из областного – два миллиона рублей, еще 220 тысяч выделили из местного бюджета», – сообщают власти.

В перспективе планируется ремонт фасада здания, глава региона поручил администрации Усть-Кутского района совместно с министерством культуры проработать вопрос создания проекта этих работ.