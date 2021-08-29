Парапланерист утонул в реке Лена в Иркутской области

Братский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку по факту падения парапланериста в реку Лена Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 28 августа вечером парапланерист пролетал под автомобильным мостом, расположенным в акватории Лены в городе Усть-Куте, зацепил силовой установкой водную гладь реки, в результате чего двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.