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Гаражный переулок в Иркутске закроют для проезда до 22 сентября

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что переулок Гаражный в районе здания № 131а по улице Красноказачья закроют для проезда с 13 до 22 сентября.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ по перекладке канализационной сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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