«Ашан» за год закрыл 17 магазинов

Это треть всех объектов ритейлера, сообщает РБК.

Российское подразделение французской Auchan в январе-июне 2021 года закрыло 17 супермаркетов, сообщила в своей отчетности за первое полугодие Elo Group (ранее называлась Auchan Holding). На 30 июня 2021 года, как указано в отчетности головной компании, сеть в России насчитывала 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 – супермаркетами.

Как пояснил генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович закрытие 17 супермаркетов в 2021 году было связано с их неудовлетворительными результатами. Однако компания открывала в июне один супермаркет в Дедовске.

Elo Group не приводит финансовых показателей российского подразделения, однако в своей отчетности указывает, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла на 3%, до €14,8 млрд, в том числе благодаря очень сильным показателям в России. Сопоставимые продажи в России год к году выросли на 3%, на 66% увеличилась EBITDA и почти в три раза выросла доля онлайн-продаж, составив 4% от локальной выручки ретейлера.