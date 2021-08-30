Россияне стали лидерами по покупке самой дорогой недвижимости в Испании

За квадратный метр граждане РФ готовы платить выше, чем другие покупатели-иностранцы, сообщает РБК.

В 2010-2020 годах россияне заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании, свидетельствуют материалы Генерального совета нотариата Испании.

В прошлом пандемийном году были зафиксированы лишь 1,9 тыс. покупок, что стало самым низким показателем за все десять лет, и на 38% меньше, чем в 2019-м. Максимальное число сделок было подписано по итогам 2014 года – тогда россияне приобрели более 4,6 тыс. квартир и домов в Испании. Из-за пандемии покупатели просто не смогли приехать в страну, объясняет минимальные показатели прошлого года директор департамента инвестиций Kalinka Group Алексей Славута.

В целом покупки иностранцами жилья в Испании в 2020 году снизились на 24%, до 77,5 тыс. сделок, количество аналогичных сделок, совершенных самими испанцами, уменьшилось только на 12%, до 392,6 тыс. Таким образом, доля россиян во всех сделках купли-продажи жилой недвижимости в Испании по итогам прошлого года была чуть больше 0,4%, только среди иностранцев – 2,5%.

До пандемии, в 2015-2019 годах, россияне входили в первую десятку иностранных покупателей жилья в Испании, по итогам 2020-го они опустились на 11-е место. Активнее всего в 2020 году покупали жилье в Испании граждане Великобритании (почти 9,8 тыс. сделок), Марокко (7,5 тыс.) и Франции (6,5 тыс.).