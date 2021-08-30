Россияне назвали лучшую книгу

Каждый двадцатый россиянин признался, что не читает.

Лучшее художественное произведение, по мнению россиян, — «Война и мир» Льва Толстого, на втором месте — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Война и мир» является лучшим произведением художественной литературы по мнению 12% респондентов. 11% опрошенных назвали лучшей книгой роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Со значительным отрывом от лидеров на третьем месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского с 2% голосов.

Каждый двадцатый россиянин признался, что не читает художественную литературу. 4% респондентов не смогли выделить одну лучшую книгу: «Есть множество потрясающих книг, выделить среди них лучшую невозможно!»