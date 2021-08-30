Роман Тарасов из Саянска стал бронзовым призёром Паралимпиады

Медаль наш спортсмен завоевал в беге на дистанции 100 метров. Он преодолел это расстояние за 10,88 секунды, сообщили SIA.RU в администрации области.

«В такие минуты чувство гордости за наших спортсменов буквально переполняет. Знаю, на малой Родине Романа любят, за него болеют. Отдельные слова благодарности – наставнику Романа», – пишет губернатор Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что на XVI Паралимпийских играх разыгрывается 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы завоевали 203 лицензии, они выступают в 19 видах спорта.