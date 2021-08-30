Названы самые гостеприимные регионы России

Большинство жителей Дагестана и Камчатки не находит раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.

У туристов к отдыху в этих местах также меньше всего нареканий. В завершении летнего сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, чем чаще всего недовольны посетители популярных туристических направлений России, и что больше всего раздражает местных жителей в туристах.

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах – отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай: редкий его посетитель жаловался на отсутствие инфраструктуры, дороговизна услуг – главное нарекание, на втором месте – жалобы на мусор, на третьем – низкое качество дорог.

В Крыму, Дагестане и на Камчатке в тройку наиболее раздражающих туристов факторов входит отношение местных жителей (в основном называлось высокомерие и недовольство количеством приезжих). В Краснодарском крае и на Ставрополье, напротив, – туристы обличали невоспитанность и хамство других туристов. На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги. В Калининградской области – переменчивая погода.

Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, – Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка: более 40% туристов, посетивших эти места за последние три года, не назвали никаких нареканий.

Самих местных жителей в туристах, посещающих их регион, раздражает заметно меньшее количество вещей.

Топ-3 во всех регионах един: неуважительное отношение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Нарекания к внешнему виду туристов звучали в основном от жителей Дагестана и Крыма: первые призывали одеваться достойно, вторые же просто просили одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.

Самые благожелательные к туристам места – Камчатка, Дагестан и города «Золотого кольца»: отдыхающие совершенно не раздражают большинство местных жителей.