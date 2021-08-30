Пытаясь вылечиться от депрессии, шелеховчанка стала жертвой мошенников

«Знахарка» для снятия порчи забирала вещи женщины, а после вынудила ее взять кредит на гаджет, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Когда пятидесятилетняя шелеховчанка, по совету подруги, пришла в квартиру гадалки в первый раз, та, раскинув карты, заявила, что на нее наведена порча. По этой причине не ладятся дела и страдает здоровье.

Далее на протяжении месяца последовали ежедневные «сеансы излечения», за проведения которых потребовались личные вещи. После того, как в квартиру ворожеи перекочевали столовые приборы, техника и ювелирные украшения, она провела обряды на работе шелеховчанки, прибрав к рукам всё, что попалось на пути.

Лже-целительница одарила потерпевшую бутылкой со специальной водой, которую надлежало принимать ежедневно. Как под гипнозом женщина продолжала носить злоумышленнице вещи из своего дома, а вскоре согласилась оформить на себя кредит, чтобы купить знахарке гаджет стоимостью 30 тыс. рублей.

На этом сеансы закончились. Поняв, что выплачивать кредит придётся из своего кармана, пострадавшая пыталась вернуть часть вещей, переданных для проведения обрядов. Когда это не удалось, она обратилась в полицию.