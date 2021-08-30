Дорога через Братскую ГЭС станет резервной

Президент России поддержал предложение губернатора Приангарья о выносе с плотины автомобильной и железной дорог, сообщают в пресс-службе партии «Единая Россия».

Проект строительства нового моста через Ангару в Братск планируется подготовить к 2025 году. Сама дорога, проходящая по плотине, после того, как появится альтернативный путь, станет резервной.

«Для того чтобы плотина была в безопасном состоянии, нужно и железную и автомобильную дороги выводить за пределы ГЭС», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор также добавил, что необходимость выноса железнодорожной дороги поднималась во время его встречи с Николаем Патрушевым в Иркутске. Координация данных вопросов Совбезом РФ даёт региону возможность решить их на самом высоком уровне.