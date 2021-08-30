Банк «Открытие» впервые вошел в топ-5 лучших банков для состоятельных клиентов по версии Forbes

Открытие Private Banking, подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, занял четвертое место в ежегодном российском рейтинге лучших банков для миллионеров, который составляет издание Forbes, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

За прошедший год Открытие Private Banking успешно перевел многие сервисы в онлайн. В мобильное приложение консьерж-сервиса «Открытие Lifestyle» были внедрены медицинские консультации и юридическая помощь. Запущено новое направление Equity Capital Market, которое позволяет состоятельным клиентам банка участвовать сделках IPO и SPO. Также для клиентов прайвета разработан новый кредитный продукт – кредит под залог депозита с максимальной суммой до 100 млн рублей, обновлена карточная программа лояльности (cash-back), расширен список доступных Life Style опций.

Активно развивалась услуга «Инвестиционное консультирование»: в результате портфель активов клиентов прайвета под управлением банка «Открытие» за год вырос более чем в два раза, составив $6,9 млрд.

Виктория Денисова, старший вице-президент, директор департамента Private Banking банка «Открытие»: «Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, мы видели растущий интерес к инвестициям со стороны всех своих клиентов – и тех, кто уже имел опыт инвестирования, и тех, кто пришел на рынок впервые. Одновременно с этим мы наблюдали снижение ставок по депозитам и значительный рост интереса к рынку недвижимости, где происходил достаточно бурный рост. Эти факторы определяли направления развития наших сервисов и услуг. Открытие Private Banking в последние годы совершил впечатляющий рывок в развитии бизнеса и в прошлом году был признан самым динамично развивающимся прайвет-банком России. Мы рады, что наши усилия и профессионализм нашей команды получили высокую оценку такого авторитетного международного издания как Forbes».

Для составления рейтинга Forbes опросил более 30 представителей̆ банков и финансовой индустрии, отобрав 15 лучших игроков в России и 5 зарубежных. Рейтинговый̆ балл для российских банков на 20% зависел от числа голосов, поданных участниками рынка за того или иного номинанта, на 20% – от оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking в России. Еще 60% результата определяли ключевые показателей бизнеса банковского прайвета: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам. Итоговое рейтинговое число рассчитывалось методом весовых коэффициентов, максимальный̆ рейтинг – 100 баллов.