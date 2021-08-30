Банк «Открытие» ввел новые функции управления счетами в мобильном приложении для розничных клиентов

Новые функции мобильного приложения на Android банка «Открытие» позволят клиентам в любой момент получать полную информацию обо всех подписках на онлайн-сервисы и неоплаченных счетах, рассказали SIA.RU в банке.

В мобильном приложении банка на Android появилась новая категория операций – «Подписки». В ней собраны регулярные платежи за все онлайн-сервисы. Теперь клиентам «Открытия» не нужно самостоятельно следить за автоматическими платежами по различным подпискам, в деталях этих операций можно узнать подробную информацию о типе подписки и дате следующего списания.

Чтобы посмотреть информацию о подписке, сначала надо выбрать нужную карту на экране «Мои деньги». Затем открыть раздел «История операций» и выбрать подписку в списке операций – на экране сразу появятся тип подписки и дата следующего списания платежа.

Кроме того, на главном экране мобильного приложения и в разделе «Платежи» появился счетчик начислений. Цифры в нем показывают, сколько начислений сейчас у клиента. Нажав на счетчик, клиент перейдет на экран «Счета на оплату» и увидит конкретные начисления. Счетчик учитывает все неоплаченные счета – новые и те, что уже выставлены раньше. Если счетов на оплату не останется, он исчезнет. Таким образом клиенты могут следить за состоянием оплаты счетов различных товаров и услуг, в том числе ЖКХ.