Пять лесных пожаров ликвидировали в Иркутской области

Ликвидировано три ранее зарегистрированных пожар на общей площади 1,8 га: два в Усть-Илимском районе и один в Усть-Удинском, сообщили SIA.RU в администрации области.

В локализованном состоянии на вечер 29 августа оставалось восемь пожаров на общей площади 21739 га. Два из них – вновь обнаруженные в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, шесть – ранее зарегистрированные, все в Катангском районе.

В стадии локализации находятся пять вновь обнаруженных возгорания на общей площади пять гектаров: два в Жигаловском районе, по одному в Катангском, Усть-Кутском и Усть-Илимском районах. Также продолжается локализация трех лесных пожаров на общей площади 14186 га в Катангском районе. Площадь активного горения на всех локализованных и действующих пожарах составляет всего 26,56 га.

Из девяти вновь зарегистрированных 29 августа возгораний три начались на арендованных участках, шесть – на незакрепленных. В семи случаях причиной возгорания предварительно рассматриваются грозы, в двух – усматривается вина местного населения, в одном – огонь пришел в лес от линейного объекта.